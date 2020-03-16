شكرا لقرائتكم خالد الغندور يهاجم حارس الأهلى السابق: الزمالك مكانش عايزك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم الإعلامى خالد الغندور أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى فريق المقاصة الحالي والأهلى السابق بعد حديث الأخير عن رفضه أموال الفريق الأبيض للانتقال إليه وتفضيله لحب جماهير الأهلى. أضاف الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوى على قناة الزمالك :" أحمد عادل عبد المنعم لم يكن أساسيا في الأهلى كان مرة حارس ثانى ومرة تالت وفى الأخر رحل عن الأهلى وانتقل للمقاصة وجلس بديلا أيضا وطالع يقول رفضت فلوس الزمالك وفضلت حب جماهير الأهلى". تابع الغندور :" مين قالك يا احمد عادل أن الزمالك عايزك إذا كان ناشئ الزمالك بيلعب عليك أساسى في المقاصة ديما بيدخلوا الزمالك في جملة مفيدة والحقيقة أن تم عرضه الزمالك وكان فيه حراس كثيرون وتم رفضه". Advertisements

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