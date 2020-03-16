شكرا لقرائتكم كارتيرون: لاعبو الزمالك امتلكوا قلبا قويا فازوا به على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصف باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك لاعبي الأبيض بالأبطال خاصة بعد أن اجتازوا مباريات صعبة في أيام معدودة واقتنصوا لقب السوبر الأفريقي من أنياب الترجى المنافس القوى وكذلك بطولة السوبر المحلى على حساب فريق الأهلى المحترم.

قال كارتيرون خلال حلوله ضيفا عبى برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إن لاعبوا الفريق الأبيض امتلكوا قلبا قويا تفوقوا به الأهلى بركلات الترجيح في كأس السوبر خاصة أن المارد الأحمر كان مرشحا للفوز حسب ما كانت تشير التوقعات.

أكد كارتيرون إن فريق الزمالك يستحق لقب السوبر الأفريقي عن جدارة واستحقاق لا سيما ان الترجى التونسى توج ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسمين متتالين وكذلك لقب السوبر المحلى من أنياب فريق الأهلى المحترم.

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