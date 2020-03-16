شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يرفض عقوبات الأهلي.. ويهدد بالرحيل عن الجزيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل رمضان صبحي لاعب الأهلي في مشادة حامية الوطيس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عقب انتهاء أزمته مع زميله السنغالي أليو بادجي بعد المشادة التي حدثت بين الطرفين في المران الأحمر اليوم الاثنين وتسببت في إنهاء المران.

ورفض رمضان صبحي توقيع عقوبات مالية عليه مهددا بالرحيل عن الأهلي حال توقيع أي عقوبات مالية خاصة وأنه تصالح مع أليو بادجي واعتذر كل منهما للآخر في حضور رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر.

وحاول سيد عبد الحفيظ التدخل في الأزمة محاولا فرض عقوبات مالية ولكن رمضان صبحي رفض توقيع أي عقوبات مالية عليه.

و كشف مصدر داخل فريق الأهلي تفاصيل المشادة التي وقعت بين رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر وزميله السنغالي اليو بادجي ، على هامش مران الفريق الأحمر.

أكد المصدر أن القصة بدأت بعد الانتقادات التي وجهها رمضان صبحي لزميله بادجي بسبب عدم ظهور الأخير بمستوى مميز في المران الأحمر، كونهما لعبا سويا في التقسيمة الجماعية، ولم يظهر بينهما التعاون، خاصة أن فريقهما خسر في التقسيمة.

ووجه رمضان النقد لبادجي قائلا له "العب بشكل جيد" خاصة ، لينفعل عليه بادجي ويشتبك مع رمضان وكاد الأمر يتطور لولا تدخل باقي اللاعبين للفصل بين الثنائي.

وتم الفصل بين الثنائي حتى دخولهما غرفة خلع الملابس، وحاولوا الاشتباك مجددا، ليبلغهم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بتوقيع خصم عليهما وفقا للعقوبة بسبب الخروج عن النص، ليهدأ بادجي ولكن يستمر رمضان في توجيه السباب لزميله السنغالي.

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وعلم الخليج 365 أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنهى مران الفريق اليوم بعد دخول الثنائي رمضان صبحي والسنغالي اليو بادجي في مشادة قوية على خلفية دخول أحدهما على الأخر بقوة، وقام فايلر بتوبيخ الثنائي وأنهي المران على الفور مطالباً سيد عبد الحفيظ مدير الكرة باتخاذ اجراء عاجل في الأزمة.

ويبحث السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلي، عن آلية آمنة مع إدارة النادى لاستمرار تدريبات الفريق وعدم تجميدها بعد انتهاء الإجازة، وذلك بعد قرار اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإيقاف النشاط ومنع الأندية بمختلف الدرجات من إقامة مباريات ودية على مدار فترة التوقف الإجبارى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد فايلر أن توقف التدريبات سيؤثر بشكل سلبى على الفريق، فى الوقت الذى يخوض الأهلى مرانه بشكل طبيعى ظهر اليوم الاثنين قبل أن يتخذ جهاز الكرة قراراً بخصوص جدول الفريق خلال المرحلة المقبلة.

من جهته، قال محمد مرجان، المدير التنفيذى للأهلى، إن النادى اتخذ إجراءات احترازيه لتوخى الحذر خلال الفترة المقبلة داخل مقر النادى لتوعية الأعضاء، وحرصا على سلامة الجميع، وأضاف مرجان، "تم إغلاق جميع الأماكن المغلقة بجميع مقرات الأهلى حرصاً على سلامة الأعضاء، مُشدداً على ضرورة توعية الجميع ولابد من تواجد التعاون خلال الفترة القادمة كى نتخطى تلك الأزمة بسلامة وأكمل سيكون هناك جلسة غداً مع جميع الأجهزة الطبية بجميع فروع الأهلى من أجل وضع خطة استراتيجية لتوخى الحذر الشديد من هذا الفيروس.

واتخذ الأهلى كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على الصحة العامة للجميع داخل النادى بفروعه المختلفة، حيث بدأت تلك الإجراءات بمقر النادى بالجزيرة بتنظيم ندوة بعنوان «فيروس كورونا وطرق الوقاية».

وأوضح الأهلى أنه تم مناقشة ودراسة كل التفاصيل الخاصة بطرق الوقاية من فيروس كورونا؛ سواء فيما يتعلق بأعضاء النادى أو اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين بجميع الفروع، بهدف اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة التى تحافظ على سلامة الجميع داخل النادى من خلال التنسيق مع كل الجهات المعنية وتم الاتفاق على الخطوط العريضة التى تحمى كل من ينتمى للنادي، سواء كانوا أعضاء أو لاعبين فى الفرق الرياضية من الإصابة بالفيروس، من خلال اتباع الإجراءات الطبية السليمة التى توفر الحماية للجميع وتحافظ على سلامتهم.