شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني: من الصعب استمرار رمضان صبحي مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد مجدى عبد الغني، نجم الأهلى السابق، على صعوبة استمرار رمضان صبحي، لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغني فى تصريحات تلفزيونية: "من الصعب استمرار رمضان مع الأهلى بسبب المطالب المادية لنادى هيديرسفيلد حيث طلب الحصول على 9 مليون جنيه إسترليني وهذا يفوق قدرات خزينة القلعة الحمراء".
وأضاف: "الأهلى يحتاج لخدمات رمضان ولكن بالوضع المالى الحالى وطلبات النادى الإنجليزى صعب للغاية التعاقد معه".
وعن أزمة اللاعب مع بادجي: "أزمة رمضان وبادجي ليس فيها مشكلة على الإطلاق، ومشادات اللاعبين أمر طبيعي ويحدث فى كبرى الأندية".
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