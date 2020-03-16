شكرا لقرائتكم عمر فتحى سافيولا ينجو من حادث مروع بعد انقلاب سيارته على الطريق الدائرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الناصر محمد، مدير الكرة بنادى إنبى، إن عمر فتحى سافيولا، لاعب إنبى، نجا من حادث مروع بعد انقلاب سيارته، فى اتجاه الطريق الدائرى إلى أكتوبر.

وتابع مدير الكرة بإنبى إن سيارة سافيولا انقلبت عدة مرات ولم يصاب سوى بسحجات وحرص الفريق البترولى سواء من اللاعبين أو الجهاز الفنى على التواصل مع اللاعب، من أجل الاطمئنان على حالته وأكد لهم إنه بخير.

فيما يعقد زكريا السيد رئيس نادى إنبى، اجتماعا مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق، للحديث حول خطة الفريق البترولى خلال فترة توقف بطولة الدورى الممتاز، بعدما قرر مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة زكريا السيد، تعليق النشاط الرياضى فى النادى بالكامل سواء الفريق الأول أو قطاع الناشئين أو تنس الطاولة أو الأكاديميات المختلفة.

وعلق زكريا السيد، رئيس نادى إنبى على المسألة، لـ"اليوم السابع" قائلاً:"صحة الإنسان أهم من كرة القدم وأهم من أي شئ قررنا تعليق جميع الأنشطة لحين صدور تعليمات جديدة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء"، مشددا إن خطة الفريق البترولى سيتم وضعها بعناية مع طولان للحفاظ على اللاعبين من خلال استشارة الجهاز الطبى فى كافة الأمور الخاصة بالتصدى لانتشار فيروس كورونا.

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ويأتى اجتماع إدارة إنبى مع طولان على خلفية قرار اتحاد الكرة الذى صدر فى بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى وقت سابق إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى.