شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يبحث مع رئيس نادي 6 اكتوبر الخطة المستقبليه لمجلس الإدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار عبد الناصر خطاب، رئيس مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر الرياضي، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

استعرض اللقاء خطة مجلس الإدارة في تحقيق أقصي استفادة لخدمة أعضاء النادي، وسبل تطوير المنشآت الرياضية بالنادي، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية وطرح المقترحات والأفكار الرامية لدعم وتنمية الموارد المالية للنادي.

حضر اللقاء محمد نصر، المستشار المالي لوزير الشباب والرياضة، حسام رفعت، نائب رئيس نادي 6 اكتوبر، الدكتور محمد فوزي، امين الصندوق بنادي 6 اكتوبر، محمد المسلاوي، وعمر حجازي عضوا مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر.

يذكر أن ، المستشار عبد الناصر خطاب قد فاز برئاسة نادي 6 اكتوبر الرياضي ، خلال الانتخابات التي أقيمت في نوفمبر الماضي، بعد منافسة مع 3 مرشحين علي منصب الرئاسة .

وجاء تشكيل مجلس نادي 6 اكتوبر كالتالي ..

عبد الناصر خطاب رئيساً

حسام يونس نائباَ

محمد فوزي أمين صندوق

أعضاء فوق السن

أحمد اسماعيل

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أحمد الجارحي

أشرف حسين

خالد غنيم

محمد محمود

أسامة جعفر

أعضاء تحت السن

عمر حجازي

أحمد ربيع

اية علي

وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.