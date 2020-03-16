شكرا لقرائتكم تعليق بطولات مؤهلة لمسابقة الملاكمة في الأولمبياد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين أنها قررت تعليق بطولات مؤهلة لمسابقة الملاكمة في ألعاب طوكيو 2020 عن قارة أوروبا والأميركيتين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأضافت اللجنة أن التصفيات الأوروبية في لندن التي بدأت بالفعل وكانت ستستمر حتى 24 مارس سيتم تعليقها بعد منافسات الفترة المسائية يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنها ستكشف المزيد من التفاصيل عن طريقة التأهل الخاصة بالمناطق الأخرى في وقت لاحق.