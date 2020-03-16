فيروس كورونا يسبب فوضى عارمة في روزنامة الأحداث الرياضية

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أدى فيروس كورونا المستجد الى فوضى في روزنامة الأحداث الرياضية، وطال منافسات مختلفة في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة وأميركا الجنوبية، وصولا الى التسبب بشلل شبه كامل في مختلف النشاطات.

في ما يلي أبرز الأحداث الرياضية التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها مهددة بسبب الفيروس الذي أودى حتى صباح الاثنين 16 آذار/مارس، بحياة أكثر من 6500 شخص، بحسب بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا لمصادر رسمية.

- أولمبياد طوكيو 2020 -

* أكد رئيس وزراء الياباني شينزو آبي ان دورة الالعاب الاولمبية التي من المقرر ان تستضيفها طوكيو من 24 تموز/يوليو الى التاسع من آب/اغسطس المقبلين ستبقى في موعدها المقرر.

وقال في تصريحات السبت 14 آذار/مارس "سنقوم بتعاون وثيق مع المسؤولين ومن بينهم اللجنة الأولمبية الدولية. لم يتغير أي شيء".

وأكد مسؤولون يابانيون في 13 آذار/مارس عدم وجود خطط لديهم لتغيير موعد الأولمبياد أو إقامته دون جماهير، وذلك بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل الألعاب لمدة عام واحد.

* أكد رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الألماني توماس باخ أنه لم يتم التطرق الى "إلغاء او تأجيل" الدورة، لكنه شدد في 12 آذار/مارس على ان اللجنة الأولمبية ستتبع توصية منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

* أظهر استطلاع لوكالة "كيودو" للأنباء نشر الاثنين 16 آذار/مارس شمل عينة من ألف شخص، ان 69,9 بالمئة منهم يرون ان طوكيو لن تكون قادرة على إقامة الألعاب في موعدها.

- كرة القدم -

* أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 13 آذار/مارس إرجاء منافسات مسابقتي الأندية (دوري الأبطال ويوروبا ليغ)، ويعقد في 17 آذار/مارس اجتماعا لبحث مصير المسابقتين وكأس أوروبا 2020 التي من المقرر ان تقام بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.

* أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي ليل 11 آذار/مارس إصابة مدافعه دانييلي روغاني بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول لاعب في الدرجة الأولى تثبت إصابته في البلاد التي تعد الأكثر تأثرا بالفيروس في أوروبا.

وطبق النادي "جميع عمليات العزل المطلوبة بحسب القوانين، من ضمنها ما يتعلق بالاشخاص الذين كانوا على احتكاك معه".

وعلى النسق نفسه، أعلن نادي سمبدوريا تطبيق إجراءات مماثلة تشمل وضع لاعبيه والمدرب كلاوديو رانييري والطواقم الفنية والطبية في الحجر الصحي الطوعي، بعد فحوص إيجابية لخمسة من لاعبيه وطبيب.

وانضم المهاجم الإيطالي باتريك كوتروني الى لائحة المصابين مع إعلان ناديه فيورنتينا تسجيل حالتين إضافيتين في صفوفه، تعودان له ولزميله الأرجنتيني جرمان بيسيلا، لينضما الى الصربي دوشان فلاهوفيتش.

كما أعلن نادي أتالانتا وضع لاعبيه وأفراد الفريق في الحجر الصحي بعد ثبوت حالات إصابة في صفوف فالنسيا الإسباني، نظرا لأن الفريقين التقيا في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال في 10 آذار/مارس.

* أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم ليل 12 آذار/مارس إصابة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا بفيروس كورونا المستجد. وبعد ساعات، أكد نادي تشلسي إصابة لاعبه الشاب كالوم هادسون-أودوي، وسط شكوك بأن الفيروس طاول أيضا عددا من لاعبي أندية إنكليزية أخرى أبرزها إيفرتون.وأدى ذلك الى تعليق منافسات دوريات كرة القدم في إنكلترا.

* علّق نشاط الدوري المحلي في إيطاليا بقرار من الحكومة ليل الإثنين التاسع من آذار/مارس، ضمن إجراءات واسعة شملت وقف كل النشاطات الرياضية حتى الثالث من نيسان/أبريل المقبل.

* علقت منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم بدرجتيه الأولى والثانية "حتى إشعار آخر" بموجب قرار اتخذ في 13 آذار/مارس. كما أرجئ نهائي مسابقة كأس الرابطة الذي كان مقررا في الرابع من نيسان/أبريل، الى موعد لاحق لم يحدد بعد، لكن يتوقع ان يكون في أيار/مايو.

وسجلت في البلاد إصابة أحد لاعبي تروا من الدرجة الثانية بالفيروس.

* أعلن مدير رابطة الدوري الألماني لكرة القدم كريستيان سيفرت في 16 آذار/مارس أن أندية الدرجتين الأولى والثانية وافقت على اقتراح اتحاد اللعبة تأجيل مبارياتهما حتى الثاني من نيسان/أبريل المقبل على الأقل.

* أعلنت رابطة الدوري الإسباني في 12 آذار/مارس تعليق المنافسات لمرحلتين على الأقل، بعد وضع لاعبي ريال مدريد في الحجر الصحي إثر اكتشاف إصابة أحد لاعبي فريق كرة السلة في النادي الملكي بالفيروس.

كما أكد نادي فالنسيا في 15 آذار/مارس، أن اختبارات خمسة من لاعبيه وموظفيه بينهم مدافعه الأرجنتيني إيزيكييل غاراي، الخاصة بفيروس كورونا، جاءت ايجابية.

* أرجأ الاتحاد الإسباني نهائي مسابقة كأس الملك بين ريال سوسييداد وأتلتيك بلباو الذي كان مقررا في 18 نيسان/أبريل.

* قررت رابطة الدوري الياباني إرجاء كل المباريات بما يشمل مسابقة الكأس، حتى 15 آذار/مارس، في حين أرجئ الدوري الصيني الذي كان من المقرر أن ينطلق في 22 شباط/فبراير الماضي، بالاضافة "الى جميع المنافسات الرياضية من مختلف الانواع وعلى جميع الأصعدة".

* أرجئ دوري الدرجتين الأولى والثانية في سويسرا حتى 23 آذار/مارس.

* أعلنت الأرجنتين تعليق النشاط الرياضي المقرر في آذار/مارس. كما أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إيقاف جميع المباريات حتى إشعار آخر.

* أرجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة الى مونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023، والتي كانت مقررة في آذار/مارس وحزيران/يونيو، الى مواعيد تحدد لاحقا.

كما أعلن الفيفا تأجيل الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022.

* أرجأ الاتحاد الآسيوي مباريات دوري الأبطال الى مواعيد لاحقة، إضافة الى لقاءات في مسابقته الثانية كأس الاتحاد.

* أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي "كونميبول" تأجيل الجولة المقبلة من مسابقة كوبا ليبرتادوريس التي تعادل مسابقة دوري الأبطال الأوروبي.

* أعلن فيفا تأجيل الكونغرس السبعين الذي كان مقررا في الخامس من حزيران/يونيو في أديس أبابا، الى 18 أيلول/سبتمبر، وتأجيل اجتماع مجلسه الذي كان مقررا في 20 آذار/مارس الى حزيران/يونيو أو تموز/يوليو 2020، على ان يتم "في مقر الفيفا في زيوريخ او عبر تقنية الاتصال بالفيديو".

* أعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) في 13 آذار/مارس إرجاء مباريات مقررة في آذار/مارس، أبرزها التصفيات المؤهلة الى كأس الأمم 2021.

* أعلنت رابطة دوري كرة القدم في الولايات المتحدة في 12 آذار/مارس تعليق منافساته لمدة 30 يوما، وإلغاء المباريات الدولية الودية المقررة لمنتخبي الرجال والسيدات في آذار/مارس ونيسان/أبريل.

* أعلنت السلطات التركية في 12 آذار/مارس إقفال المدارس لأسبوعين ومنع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم.

* علقت البرتغال دوري الدرجتين الأولى والثانية حتى إشعار آخر.

* ستقام المباريات في اليونان دون جمهور لأسبوعين، وتم تعليق المباريات في هولندا حتى آخر آذار/مارس.

* أرجئت المباريات في اسكتلندا حتى إشعار آخر في 13 آذار/مارس.

* أعلن اتحاد "كونكاكاف" (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) إرجاء بطولة مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية، كان من المقرر ان تنطلق في 20 آذار/مارس الحالي في المكسيك. وأكد الاتحاد في 13 آذار/مارس، تعليق كل نشاطاته المقررة على مدى الأيام الـ30 المقبلة.

* أعلنت رابطة الدوري المكسيكي ليل 15-16 آذار/مارس، تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية ومنافسات السيدات "حتى إشعار آخر".

* أعلنت جنوب إفريقيا في 16 آذار/مارس تعليق الدوري.

* قرر الاتحاد الأسترالي في 16 آذار/مارس مواصلة منافساته لكن خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين. وأعلن الاتحاد انه سيعدل من برنامج المباريات مع تبقي ست مراحل على النهاية، لتقام في فترة ما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، وإقامة نهائي دوري السيدات كما هو مقرر.

- المنطقة العربية -

* أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم إقامة المباريات دون جمهور حتى إشعار آخر. كما ألغيت في قطر دورة دولية ودية في كرة القدم كان من المقرر ان تشارك فيها البرتغال وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا.

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وقررت اللجنة الأولمبية إلغاء بطولات مقررة في الأسابيع المقبلة في رياضات كرة المضرب والركبي وغيرها، وإرجاء أخرى منها كأس العالم الثالثة عشرة للجمباز الفني، ووقف نشاطات الفئات العمرية.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية تعليق النشاط الرياضي حتى إشعار آخر.

*أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الأندية العربية.

* أعلنت وزارة الداخلية المغربية سلسلة إجراءات تشمل تعليق كامل النشاطات الرياضية والثقافية حتى إشعار آخر.

* أعلنت الجزائر منع كل التجمعات بما يشمل الرياضية منها.

* أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في 10 آذار/مارس ان المباريات المحلية والقارية ستقام من دون جمهور حتى إشعار آخر.

* أعلنت وزارة الرياضة السعودية إلغاء دورة ألعاب كانت مقررة بين 23 آذار/مارس والأول من نيسان/أبريل.

* دعت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية الى تعليق كافة الأنشطة حتى نهاية آذار/مارس.

* مددت اللجنة الأولمبية الكويتية تعليق النشاطات حتى إشعار آخر.

* أعلن الاتحاد الرياضي العام في سوريا إيقاف كل النشاطات حتى نهاية شهر رمضان (بحدود أواخر أيار/مايو).

* أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم ان مباريات الدوري سترجأ بدءا من الأربعاء 11 آذار/مارس بسبب الأوضاع، على ان تعاود في 23 منه.

* أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية تعليق كامل النشاط الرياضي.

* أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم في 15 آذار/مارس تعليق الدوري والنشاط المتعلق باللعبة لمدة أربعة أسابيع.

- كرة السلة -

* أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" تعليقاً "حتى إشعار آخر" للمباريات، بعد تلك التي أقيمت الأربعاء 11 آذار/مارس، في أعقاب تأكيد إصابة لاعبين بالفيروس. وأشار مفوض الرابطة آدم سيلفر الى ان التوقف سيمتد 30 يوما على الأقل.

لكن يخشى ان تمتد فترة التعليق لمدة أطول، بعدما أوصت هيئات صحية أميركية في 15 آذار/مارس بوقف نشاطات من هذا النوع لثمانية أسابيع.

* أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" تعليق النشاطات بدءا من 13 آذار/مارس. واتخذت رابطة دوري كرة السلة الأوروبي ("يورو ليغ") قرارا بتعليق المنافسات القارية حتى إشعار آخر.

- كرة المضرب -

* أعلنت رابطة المحترفين في 12 آذار/مارس إلغاء كل الدورات لستة أسابيع حتى 26 نيسان/أبريل المقبل.

* أعلنت رابطة المحترفات في 16 آذار/مارس إلغاء ثلاث دورات مقررة في الفترة المقبلة، وتعليق المنافسات حتى الثاني من أيار/مايو.

* أعلن الاتحاد الدولي للعبة إرجاء نهائيات كأس الاتحاد لمنتخبات السيدات التي كانت مقررة في بودابست في نيسان/أبريل المقبل.

- الرياضات الميكانيكية -

* تأجل انطلاق موسم بطولة العالم للفورمولا واحد الذي كان مقررا على حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية (13-15 آذار/مارس) الى أيار/مايو، مع إلغاء جائزة أستراليا الكبرى وإرجاء جائزتي البحرين وفيتنام. وانضمت الأخيرتان بذلك الى المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى التي أرجئت في وقت سابق، بعد ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

* تم الإعلان عن إرجاء أو إلغاء أو تعديل المراحل الأربعة الأولى من بطولة العالم للدراجات النارية. ولم تقم سوى المرحلة الأولى في قطر، واقتصرت على منافستي موتو 2 وموتو 3. وبذلك، بات الانطلاق الرسمي لمنافسات الفئة الأولى "موتو جي بي" مقررا في الثالث من أيار/مايو في جائزة إسبانيا الكبرى، بتأخير نحو شهرين عن موعده.

* ألغيت المراحل الأربعة الأولى من منافسات "اندي كار" الأميركية.

- دراجات هوائية -

* أعلن في 13 آذار/مارس عن إرجاء منافسات طواف "جيرو" الدولي الإيطالي الى موعد غير محدد، وهو الأول بين أشهر ثلاث منافسات عالمية في هذه الرياضة (مع طواف فرنسا وفيولتا الإسباني).

* تم الغاء المرحلتين الأخيرتين من طواف الإمارات بسبب اكتشاف حالتي إصابة بالفيروس بين فنيي الفرق. وارتفع العدد الاجمالي الى ثمانية.

- تزلج -

* ألغيت نهائيات كأس العالم للتزلج التي كانت مقررة بين 16 و22 آذار/مارس في كورنتينا دامبيتسو بسبب تفشي الفيروس في إيطاليا.

- الماراتون وألعاب القوى -

* أرجئ ماراتون باريس المقرر في 5 نيسان/أبريل المقبل بمشاركة نحو 60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين الاول/اكتوبر، فيما تم إلغاء مشاركة نحو 38 ألف هاوٍ في ماراتون طوكيو الذي أقيم في الأول من آذار/مارس، وماراتون بيونغ يانغ الذي يقام عادة في نيسان/ابريل.

وطال الإرجاء ماراتون بوسطن الأميركية (من 20 نيسان/أبريل الى 14 أيلول/سبتمبر) ولندن (من 26 نيسان/أبريل الى 4 تشرين الأول/أكتوبر)، وبرشلونة الإسبانية (من 15 آذار/مارس الى تشرين الأول/أكتوبر).

* تم ترحيل بطولة العالم لألعاب القوى داخل قاعة المقررة في مدينة نانكين الصينية من 13 الى 15 آذار/مارس، حتى العام 2021.

- كرة الطاولة -

* أرجئت بطولة العالم لكرة الطاولة التي كان من المقرر ان تقام في آذار/مارس في مدينة بوسان الكورية الجنوبية.

- ملاكمة -

* انطلقت السبت 14 آذار/مارس في لندن دورة ملاكمة لرياضيي أوروبا مؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية خلف أبواب موصدة بوجه المشجعين، بمشاركة نحو 350 ملاكما وملاكمة من دول أوروبة عدة.

وبعدما لاقى استمرار الدورة انتقادات واسعة، أعلن المنظمون في 16 آذار/مارس تعليق منافساتها التي كان من المقرر ان تستمر حتى 24 منه.

كما تم تعليق إقامة التصفيات الأميركية والعالمية الى موعد غير محدد.

* نقلت اللجنة الأولمبية الدولية الى الأردن، تصفيات آسيا وأوقانوسيا المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، بعدما كانت مقررة في مدينة ووهان الصينية، البؤرة التي تم فيها اكتشاف فيروس "كوفيد-19".

واختتمت التصفيات في 11 آذار/مارس.

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