يان أوبلاك أفضل حارس في تاريخ أتلتيكو مدريد

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لم يكن لنادي اتلتيكو مدريد الاسباني ان يحجز بطاقته تأهله للدور الربع النهائي من دوري ابطال اوروبا امام حامل اللقب ليفربول و في معقله بالانفيلد رود لولا تألق حارسه السلوفيني يان اوبلاك الذي تلك الليلة افضل مبارياته مع الفريق و التي جعلت مدربه الارجنتيني دييغو سيميوني يقارن بينه و بين مواطنه ليونيل سيميوني الهداف عندما قال ان برشلونة لديهم ميسي و الاتلتيكو لديه اوبلاك في اشارة واضحة الى ان مكانة و اهمية اوبلاك في الاتلتيكو لا تقل عن اهمية ميسي في برشلونة .

وتزداد قيمة اوبلاك مع الاتلتيكو في ظل الاسلوب التكتيكي الذي يتبعه مدربه سيميوني و الذي يطغى عليه اللعب الدفاعي و الذي يستحيل ان يكون ناجحا بدون حارس متمرس و متميز مثل اوبلاك.

واتفق الجميع ان الفارق بين ليفربول و الاتلتيكو في موقعة الاياب الاوروبية بينهما على الانفيلد رود كان في حراسة المرمى بعدما ادى الخط الهجومي ما عليه بالنسبة للفريقين بتسجيل هدفين من جانب الليفر و ثلاثة من قبل الاتلتيكو ، غير ان تواجد اوبلاك حصن عرين فريقه و حرم الليفر من اهداف اخرى كانت تمنحه بطاقة التأهل بسهولة و بالمقابل فان غياب الحارس البرازيلي اليسون بيكر و تعويضه بالحارس الاسباني قليل الخبرة اثر على اداء الفريق.

و بات واضحا ان نتائج اتلتيكو مدريد في منافسات دوري ابطال اوروبا هذا الموسم معلقة بحارسه اوبلاك حيث تكشف ارقام نشرتها صحيفة ماركا الاسبانية في تقرير لها الى ان الحارس السلوفيني هو الافضل مقارنة بحراس بقية الاندية التي تجاوزت دور المجموعات وبلغت الدور الثمن النهائي متفوقا على حراس فرق اكبر من الاتلتيكو مرشحة للفوز بالتاج القاري على غرار البلجيكي ثيبو كورتوا حارس ريال مدريد و الالماني مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ و الالماني الاخر تير شتيغن حارس برشلونة و الكوستاريكي كايلور نافاس حارس باريس سان جيرمان.

ويعتبر اوبلاك الحارس الوحيد الذي خاض جميع مباريات فريقه هذا الموسم دون استبداله ، و عددها ثماني مباريات لم تتلقى شباكه خلالها سوى سبعة اهداف ، منها اربع مباريات حافظ خلالها على نظافة شباكها اهمهما كانت مباراة الذهاب ضد ليفربول و التي اثرت سلبا على معنويات اشبال المدرب يورغن كلوب حيث كانوا يفضلون أي خسارة اخرى تضمن لهم هز شباك الحارس السلوفيني .

و خلال المباريات الثماني على الصعيد القاري نجح اوبلاك في التصدي ل21 كرة خطيرة خاصة امام ليفربول حيث عجز روبيرت فيرمينيو و ساديو ماني و محمد صلاح في تسجيل هدف الحسم في الوقت الاصلي للمباراة .

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كما تشهد الارقام التي حققها اوبلاك مع الاتلتيكو منذ توليه حراسة مرماه بداية من الموسم 2014-2015 انه افضل حارس في تاريخ النادي المدريدي من حيث معدل تليه الاهداف في المباراة الواحدة و الذي بلغ 68،0 هدف فقط بعدما تلقت شباكه 168 هدفا في 245 مباراة خاضها مع الفريق في جميع المسابقات الر سمية متفوقا على سلفه البلجيكي كورتوا الذي 126 هدفا في 154 مباراة بمتوسط بلغ 8،0 هدفا في المباراة الواحدة و هو الحارس الذي لعب للاتلتيكو في الفترة الذهبية بين 2011 و 2014 عندما توج بلقب الدوري الاوروبي و كاس الملك و لقب الليغا و بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا.

و بفضل تألقه ارتفعت القيمة التسويقية للحارس اوبلاك بشكل خرافي اذ ان ناديه لم يدفع لأجله سوى 16 مليون اورو لناديه الاسبق ريو افي البرتغالي بينما قيمته الحالية بلغت 100 مليون اورو.

ويبقى اوبلاك بحاجة ماسة لإحراز القاب بطولات محلية و قارية لتعزيز فرصه في ان يصبح الحارس الافضل في العالم اذ تألقه بدون القابه سيحرمه من الجوائز الفردية مثلما حدث له في عام 2016 في نهائي دوري ابطال اوروبا او في نهائي كاس السوبر الاسباني مطلع العام الجاري رغم ان النهائيين امتدا لركلات الترجيح.