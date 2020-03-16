بوغبا يساهم في مكافحة فيروس كورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي

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استغل النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الشعبية الكبيرة التي يمتلكها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمساهمة في جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في جل البلدان الاوروبية و ادى الى تعطيل اغلب التظاهرات الرياضية بما فيها مباريات الدوري الانكليزي الممتاز التي تعرضت للتأجيل حتى مطلع الشهر القادم.
وقام بوغبا بنشر رسالة على صفحته في انستاغرام اين يتابعه نحو اربعين مليون من محبيه و محبي ناديه مانشستر يونايتد و منتخب فرنسا.
وتضمنت الرسالة التي نشرها بوغبا حث الناس على استخدام مرفق احد اليدين عند السعال او العطس من اجل الوقاية من انتشال الفيروس بين الناس .
ويقول بوغبا في رسالته لتوعية الناس بالطريقة البسيطة للوقاية من عدوى كورونا.. ربت عند السعال.. ربت عند العطس.
ثم ختمها بعبارة .. ربت لمحاربة فيروس كورونا.
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