غوبير يأسف بعد فوات الأوان وميتشل احتاج إلى وقت قبل أن يهدأ غضبه

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أبدى الفرنسي رودي غوبير، أول لاعب ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أسفه لأنه لم يقارب الموضوع بجدية أكبر، بينما أكد زميله دونافان ميتشل الذي التقط العدوى، انه احتاج الى وقت قبل ان تهدأ حدة غضبه منه.

وأدى الفحص الإيجابي الذي خضع له غوبير (27 عاما)، الى تعليق مباراة فريقه يوتا جاز ضد أوكلاهوما سيتي ثاندر التي كانت مقررة الأربعاء الماضي، قبل وقت وجيز من انطلاقها. وبعد ساعات، أعلنت رابطة الدوري الأميركي "ان بي ايه" تعليق كل المنافسات لفترة يتوقع ان تصل الى 30 يوما على الأقل.

وقال غوبير في شريط مصور بث عبر حسابات الدوري على مواقع التواصل ليل الأحد "الأمر يتعلق بحماية نفسك والأشخاص المحيطين بك (...) أتمنى لو انني أخذت الموضوع على محمل الجد بشكل أكبر، وآمل في ان يقوم الجميع بذلك لأننا قادرون على (وقف تفشي الفيروس) معا".

وكان غوبير محط انتقادات واسعة على مواقع التواصل جراء الخفة التي تعامل بها مع تفشي فيروس "كوفيد-19"، والذي حصد حتى الآن أكثر من ستة آلاف ضحية حول العالم، وأدى الى فرض قيود قاسية على حركة النقل والسفر، وتعليق الغالبية العظمى من النشاطات الرياضية.

وأتى الانتقاد لغوبير بعدما قام الإثنين الماضي إثر مباراة لفريقه وتورونتو رابتورز حامل لقب الدوري، بلمس آلات التسجيل والمذياعات العائدة لوسائل الإعلام بشكل ساخر، بعدما منعت الاتحادات الرياضية الأميركية دخول المراسلين غرف اللاعبين ضمن مساعي الحد من تفشي الفيروس.

ولم يكن غوبير مدركا انه سينضم بعد يومين الى المصابين بالفيروس الذي طال أيضا ميتشل.

وفي تصريحاته الأولى بعد تأكيد إصابته، قال الأخير في تصريحات لبرنامج "غود مورنينغ أميريكا" الذي تبثه قناة "ايه بي سي" الأميركية "لأكون صريحا معكم، احتجت الى بعض الوقت لتهدأ حدة غضبي".

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وتابع "لقد قرأت ما كتبه واستمعت الى ما قاله. أنا سعيد لأنه على ما يرام، أنا سعيد لأني على ما يرام (...) صراحة أنا سعيد لأن الإصابة، وأكره قولي ذلك، اقتصرت علينا الاثنين فقط، ولم تطل كل الفريق".

ولم يتضح بشكل علمي ما اذا كان ميتشل قد التقط العدوى من غوبير، لكن المرجح ان يكون هو مصدر انتقال الفيروس إليه.

على صعيد آخر، أكد ميتشل انه لا يعاني من أية عوارض للفيروس، مضيفا "يمكنني أن أسير في الشارع. لو لم يكن الناس يعرفون انني مريض (من وسائل الإعلام)، لم يكونوا ليعرفوا ذلك (من مجرد رؤيته). أعتقد ان هذا هو الجانب الذي يسبب الخوف الأكبر بشأن الفيروس: قد تبدو على ما يرام، قد تكون على ما يرام، لكن لا يمكنك ان تعرف الى من تتحدث، أو من ينتظرهم في المنزل"، في إشارة الى احتمال تسببه بنقل العدوى الى أشخاص لديهم عائلات أو أطفال.

وفي الشريط الذي تم بثه الأحد، حض الفرنسي المتابعين على الالتزام بالاجراءات الوقائية للمساهمة في الحد من انتشار "كوفيد-19"، مثل غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون، والامتناع عن لمس وجههم.

وتابع "أشعر بتحسن طفيف بشكل يومي بفضل أفراد العناية الصحية في يوتا ومدينة أوكلاهوما وكل الناس الرائعين حولي (...) شكرا لكل الذي أبدوا دعمهم".

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