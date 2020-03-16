شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: الإنسانية كانت تحتاج لاختبار "كورونا" بعد زيادة الشر بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، أنه لابد على الجميع أن يتعامل بحرص مع انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الإنسانية كانت تحتاج لهذا الاختبار بعد زيادة الشر في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وأشار القيعي في تصريحات لبرنامج ملك وكتابة علي قناة الأهلي، إلى أنه يجب الالتزام بالقرارات التي قررها دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الأحترازية للحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا أن النادي الأهلي يتعامل مع أزمة هذا الفيروس بمنتهى الجدية من خلال توعية الأعضاء من خلال الندوات.

وكان اتحاد الكرة المصرى قد أعلن تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا، ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

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وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصري.

ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

جدير بالذكر، أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.