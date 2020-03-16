شكرا لقرائتكم خبر عن سحر عبد الحق تناقش ترتيبات دوري مراكز شباب الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل محمد غريب المسئول عن تنظيم وإقامة دوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة، في مكتبه بمقر الوزارة عصر اليوم الإثنين الدكتورة سحر عبد الحق، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية، والدكتور عبد اللطيف إمام رئيس لجنة تطوير كرة القدم النسائية، من أجل الإطلاع على آخر المستجدات والترتيبات لانطلاق دوري مراكز الشباب للكرة النسائية.

واستعرض الاجتماع الثلاثي عدد الأندية التى من المقرر أن تشارك في دوري مراكز الشباب، بعد أن خاطب مسئول الوزارة 27 مديرية شباب، وتم إرسال موافقة مبدائية بمشاركة 46 فريقًا من 12 محافظة حتى الآن على أن يستكمل مخاطبة مراكز الشباب الاخرى، وتعميم خطاب المشاركة مجددًا للاستقرار على العدد النهائي الذي سيشارك في النسخة الأولى من دوري مراكز شباب الفتيات.

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وتم تحديد المرحلة السنية المقرر إشراكها، وهي من 16 عامًا وحتى 20 عامًا وطريقة شكل الدوري الذي تقرر أن يكون من دور واحد، وإقامة تصفيات بالإضافة الى إختيار عدد لاعبات الفريق، وعمل حملات إعلامية بصفة مستمرة لتشجيع الفتيات علي ممارسة كرة القدم، خاصة أن البطولة تنظم لأول مرة في تاريخ كرة القدم النسائية.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الحق، أنها تسعى دومًا الى الازدهار بالكرة النسائية، خاصة في ظل التطور الرهيب الذي تشهده اللعبة منذ قدوم اللجنة الخماسية، بداية من الاهتمام الاعلامي وعودة المنتخبات الوطنية للمشاركات الدولية بعد غياب طويل.