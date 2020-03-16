وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس نادى 6 أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار عبد الناصر خطاب، رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
استعرض اللقاء خطة مجلس الإدارة في تحقيق أقصى استفادة لخدمة أعضاء النادي، وسبل تطوير المنشآت الرياضية بالنادي، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية وطرح المقترحات والأفكار الرامية لدعم وتنمية الموارد المالية للنادي.
حضر اللقاء محمد نصر، المستشار المالي لوزير الشباب والرياضة، حسام رفعت، نائب رئيس نادي 6 اكتوبر، الدكتور محمد فوزي، امين الصندوق بنادي 6 اكتوبر، محمد المسلاوي، وعمر حجازي عضوا مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر.
وجاء تشكيل مجلس نادي 6 أكتوبر كالتالي:
عبد الناصر خطاب رئيسًا
حسام يونس نائبًا
محمد فوزي أمين صندوق
أعضاء فوق السن
أحمد إسماعيل
أحمد الجارحي
أشرف حسين
خالد غنيم
محمد محمود
أسامة جعفر
أعضاء تحت السن
عمر حجازي
أحمد ربيع
أية علي
وكانت محكمة 6 أكتوبر الكلية، قضت بتنفيذ حكم لجنة تسوية المنازعات باللجنة الأولمبية، بحل مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، وذلك فى الدعوى التى أقامها المستبعدين من الترشح فى الانتخابات الأخيرة.
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