شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة بالبرلمان تطالب اللاعبين بتدريبات اللياقة فى المنزل لتجنب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فايزة محمود عضو مجلس النواب إن الأمر فى مصر يختلف عن باقى دول العالم بشأن فيروس كورونا من حيث عدم تفشيه بنسب كبيرة مثلما يحدث بالخارج.

وأضافت فايزة محمود أنه فى ظل توقف النشاط الرياضى يجب التأكيد على النظافة الشخصية بصورة كبيرة بعدة طرق بالإضافة إلى تجنب التجمعات وأماكن الإعداد الكبيرة.

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وطالبت بطلة تنس الطاولة بأن يقوم اللاعبين بتدريبات اللياقة البدنية في المنزل للحفاظ على أجسامهم وأوزانهم وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانًا رسميًا بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يومًا في مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يومًا اعتبارًا من اليوم الاثنين، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصري، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أي مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.