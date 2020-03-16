شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن رد قيمة التذاكر لعملائها تلقائيًا بعد تعليق الحفلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن شركة تذكرتي عن إمكانية استرداد عملائها الكرام لقيمة التذاكر بعد تعليق الحفلات، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء.

وتؤكد شركة تذكرتي أن استرداد قيمة التذاكر للعملاء الذين قاموا بالدفع الكاش سيكون من خلال قسيمة ستصل على أرقام هواتفهم، يستطيعون استبدالها بأموالهم من خلال أي ماكينة فوري، أما بالنسبة للعملاء الذين سددوا بالبطاقة الائتمانية سيتم رد المبلغ خلال 14 يومًا على حساباتهم.

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وأعلنت شركة تذكرتي في وقت سابق، تعليق كل حفلاتها وأنشطتها المختلفة لحين إشعار آخر، وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء.

وتؤكد شركة تذكرتي أنه تم إلغاء كل الحفلات في الفترة المقبلة، ولحين إشعار آخر.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، كما اتخذت الدولة المصرية قرارًا بتعليق المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين.