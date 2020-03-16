رسميا.. النجم الساحلي يقيل مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس- (د ب أ):

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الاثنين انهاء تعاقده مع المدرب قيس الزواغي بعد أسابيع فقط من استلامه لمهامه.

وذكرت إدارة النجم في بيان لها إنها أنهت التعاقد مع الزواغي بالتراضي بين الطرفين مع مواصلة الثنائي نوفل شبيل وعماد بن يونس تدريب الفريق وتعزيزه بالمدرب محمد الذيب خلال الفترة القادمة.

وفشل الزواغي في قيادة النجم نحو التأهل الى الدور نصف النهائي من دوري أبطال افريقيا بخسارته في دور الثمانية أمام الوداد البيضاوي المغربي الذي يقوده المدرب السابق للفريق خوان كارلوس جاريدو.

كما خرج النجم من مسابقة كأس تونس بخسارته أمام فريق نجم المتلوي بركلات الجزاء الترجيحية.