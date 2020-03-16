مهدي بنعطية يوجه رسالة للمغاربة بخصوص "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدوحة- مارس (د ب أ):

حرص المدافع المغربي الدولي المهدي بنعطية لاعب نادي الدحيل القطري على توجيه رسالة للشعب المغربي مع تفشي فيروس كورونا .

وانضم قائد أسود الأطلس السابق للحملة التفاعلية التي قادها مجموعة من اللاعبين المغاربة، لتوعية مواطنيهم بخطورة وباء فيروس كورونا المنتشر في كافة دول العالم ومن بينها المغرب .

ودعا بنعطية عبر شبكة تبادل الصور "إنستجرام" المغاربة للتقيد بتعليمات المسؤولين واتباعها حرفيا وعدم تجاهلها أو التلاعب بها على نحو سلبي متمنيا ابتعاد الضرر والأوبئة لكل متابعيه، داعيا الله أن يرزقهم الصحة والعافية.

جدير بالذكر، أن مهدي بنعطية أعلن رسميا اعتزاله اللعب دوليا بعد خوضه لـ60 مباراة دولية مع المنتخب المغربي.