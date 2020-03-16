رسميا.. تونس تؤجل النشاط الكروي لأجل غير مسمى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأجيل النشاط الكروي لأجل غير مسمى بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الجامعة التونسية في بيان رسمي لها اليوم الإثنين أنه تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق، بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب و الرياضة.
وفي وقت سابق اليوم طالبت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان التونسي بتفعيل قانون الطوارئ في البلاد، تحسبا لانتشار فيروس كورونا.
وجاء نص بيان الجامعة التونسية لكرة القدم كالتالي:
بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم الإعلان عنه في إبانه من قبل مؤسسات الدولة.
ونشير في السياق ذاته إلى أن حضور الجمهور من دعمه في مقابلات كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس والمتعلق بفيروس الكورونا، يرجع بالنظر أساسا إلى هياكل الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحينة ذات الصلة بالموضوع، ولذلك فقد سعت الجامعة منذ اللحظة الأولى بالتنسيق معها لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يتلائم مع الوضع العام والمصلحة العليا للبلاد.
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