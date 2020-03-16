تقارير: كاف يقرر تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الإثنين، عن عزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اصدار قرار بشأن تأجيل بطولة أفريقيا للمحليين.

وأكد الحساب الرسمي لشبكة bein sports الاخبارية عبر تويتر، أن وفقا لمصادرها فأن الاتحاد الأفريقي يقرر تأجيل بطولة أفريقيا للاعبين المحليين.

تأتي تلك الخطوة من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم استكمالا للقرارات التي تيتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا بعد تجميد النشاط الرياضي في عدد من البلدان الأفريقية ومنع اي تظاهرات أو تجمعات جماهيرية.

وكان الاتحاد الأفريقي قد منح الكاميرون شرف تنظيم بطولة امم أفريقيا للمحليين في ابريل المقبل 2020.