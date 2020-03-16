عبدالله جمعة: صالح تعرض لـ"حرب" مع الأهلي.. وأتمناه في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر نادي الزمالك، أن شقيقه صالح يتعرض لحرب من رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، والذي يقوم باستبعاده من المباريات السابقة بشكل دائم.
وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك، إلى أن صالح يحتاج لتعامل خاص، لافتًا إلى ثقته في عودته للتواجد والمشاركة من جديد.
وقال عبد الله:"صالح جمعة يتعرض لحرب من مدرب الأهلي ومن الكثيرين في الفترة الحالية، فهو يريد معاملة خاصة من المدربين".
وأكمل: "صالح يغيب دائمًا عن المباريات قبل أن يعود في ختام الموسم ليسجل 10 أهداف على الأقل في عدد قليل من المباريات".
واختتم: "شقيقي سيعود وسيكون أقوى من السابق سواء كان في الأهلي، أو لو انتقل إلى الزمالك إن شاء الله".
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