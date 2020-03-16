صور.. مهاجم انبي ينجو من الموت بعد انقلاب سيارته عدة مرات

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نجا عمر سافيولا مهاجم انبي من الموت بإعجوبة ، بعد انقلاب سيارته عدة مرات على خلفية دخوله في مستنقع وحل شبه جاف لم يميزه عن الطريق وذلكأسفل الطريق الدائري بإكتوبر.
أصيب سافيولا بسحجات بسيطة ، وبعض الكدمات الخفيفة ، بينما تعرضت سيارته لتهشيم الزجاج الأمامي واجزاءمنها خاصة في المقدمة والأجناب.
وقد أطمأن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمى طولان على اللاعب وافراد الجهاز الفني ومديرالكرة عبد الناصر محمد ،واللاعبين .
ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مران فريقه خلال الساعات القليلة المقبلة.
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