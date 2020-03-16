صور.. مهاجم انبي ينجو من الموت بعد انقلاب سيارته عدة مرات

نجا عمر سافيولا مهاجم انبي من الموت بإعجوبة ، بعد انقلاب سيارته عدة مرات على خلفية دخوله في مستنقع وحل شبه جاف لم يميزه عن الطريق وذلك

أسفل الطريق الدائري بإكتوبر.

أصيب سافيولا بسحجات بسيطة ، وبعض الكدمات الخفيفة ، بينما تعرضت سيارته لتهشيم الزجاج الأمامي واجزاء

منها خاصة في المقدمة والأجناب.

وقد أطمأن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حلمى طولان على اللاعب وافراد الجهاز الفني ومديرالكرة عبد الناصر محمد ،واللاعبين .

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ومن المنتظر أن يشارك اللاعب في مران فريقه خلال الساعات القليلة المقبلة.