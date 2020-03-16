وزير الشباب والرياضة يلتقى رئيس نادي 6 أكتوبر

التقى الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المستشار عبد الناصر خطاب، رئيس مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر الرياضي، وذلك بديوان عام وزارة الشباب والرياضة. استعرض اللقاء خطة مجلس الإدارة في تحقيق أقصي استفادة لخدمة أعضاء النادي، وسبل تطوير المنشآت تحقيق أقصي استفادة لخدمة أعضاء النادي، وسبل تطوير المنشآت الرياضية بالنادي، علاوة على استعراض الفرص الاستثمارية وطرح المقترحات والأفكار الرامية لدعم وتنمية الموارد المالية للنادي. حضر اللقاء محمد نصر، المستشار المالي لوزير الشباب والرياضة، حسام رفعت، نائب رئيس نادي 6 اكتوبر، الدكتور محمد فوزي، امين الصندوق بنادي 6 اكتوبر، محمد المسلاوي، وعمر حجازي عضوا مجلس إدارة نادي 6 اكتوبر.

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