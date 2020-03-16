فيرنانديز يعلق على جائزته الأولى في الدوري الانجليزي

علق برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، على فوزه بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر فبراير. وكان حساب الدوري الإنجليزي أعلن فوز فيرنانديز بجائزة لاعب الشهر، في البريميرليج متفوقًا على أوباميانج مهاجم آرسنال، وماركوس ألونسو لاعب لاعب الشهر، في البريميرليج متفوقًا على أوباميانج مهاجم آرسنال، وماركوس ألونسو لاعب تشيلسي ونشر فيرنانديز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورته وهو يحمل الجائزة معلقًا "سعيد بحصولي على أول جائزة في الدوري الإنجليزي". التواصل الإجتماعي "تويتر" صورته وهو يحمل الجائزة معلقًا "سعيد بحصولي على أول جائزة في الدوري الإنجليزي". يذكر أن فيرناديز انتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الأخيرة قادمًا من سبورتينج لشبونة البرتغالي.

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