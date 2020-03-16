رابطة الدوري الألماني تقرر إستمرار إيقاف النشاط حتى ابريل المقبل

حسمت رابطة الدوري الألماني، اليوم الاثنين موقف مسابقة الدوري الأولى في ألمانيا وكذلك دوري الدرجة الثانية. وكانت الرابطة قررت في وقت سابق تأجيل مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، لتفادي الإصابات بفيروس الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وقررت الرابطة في إجتماعها اليوم مد إيقاف مسابقات الدوري في ألمانيا، حتى الثاني من ابريل المقبل.

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