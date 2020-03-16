الكاف يحدد ملعب نهائي الكونفدرالية الإفريقية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"اليوم الإثنين اختيار ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط لاستضافة نهائي "كأس الكونفدرالية"، في الـ24 من ماي القادم، علما أنه كان المرشح

الوحيد لاحتضان النهائي.

وكان قد أعلن الكاف من قبل إجراء نهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخته الحالية بمدينة دوالا الكاميرونية، وذلك على أرضية

ملعب "جابوما"، يوم الـ29 من ماي المقبل، حيث تم اختياره على حساب ملعبيْ "المركب الرياضي محمد الخامس" بالبيضاء و"رادس" بتونس.

والجدير بالذكر ان الهلي والزماالك سيشاركان في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما سيشارك برياميدز في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.