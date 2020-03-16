برشلونة يُعجل مفاوضات ضم “لوتارو مارتينيز” بسبب عرض تشيلسي

تعتزم إدارة نادي برشلونة حسم صفقات صيف 2020 بشكل عاجل، حتى قبل بداية فترة الانتقالات نفسها، وهذا من أجل تجنب أي منافسة من الأندية الأخرى في أوروبا.

ولا يعلم أحد حتى الآن إن كانت فترة الانتقالات الصيفية هذا العام، سوف تبدأ في موعدها بداية يوليو حتى نهاية أغسطس، أم سوف تتأجل لما بعد الموسم، وهذا نتيجة انتشار فيروس “كورونا” وتعطل كرة القدم لمدة أسبوعين.

وبات من الواضح أن برشلونة يحتاج إلى مهاجم صريح، ومن المعروف أن الأرجنتيني “لوتارو مارتينيز” هو الهدف الأول، ولكن صفقة التعاقد معه سوف تكلف النادي الإسباني 110 مليون يورو.

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وتحدثت صحيفة “سبورت” الكتلونية اليوم الاثنين، عن وجود اهتمام من فريقين من البريميرليج بالحصول على هدّاف الإنتر، وهما تشيلسي ومانشستر سيتي، وتحديدًا الأول، الذي لا يمانع دفع 110 يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد هدّاف التانجو.

ويعتبر رئيس البلاوجرانا “جوزيب ماريا بارتوميو” مبلغ الشرط الجزائي مبالغاً به، ولكن إدارة النيراتزوري يبدو أنها لن تتنازل عن القمية كاملة، وهو ما سيضع إدارة الفريق الكتلوني في موقف صعب.

وتحدثت الصحيفة الكتلونية عن رغبة اللاعب الأرجنتيني في مزاملة “ليونيل ميسي” في الكامب نو، كما هو الحال مع منتخب التانجو، حيث ستكون الرغبة هي العنصر الذي سيعطي إدارة برشلونة الأفضلية.