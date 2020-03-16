عاجل | تونس تنضم إلى السعودية ومصر والمغرب وتعلق النشاط الكروي

انضمت تونس إلى معظم الدول العربية التي قررت تأجيل دورياتها المحلية، أمثال السعودية ومصر والمغرب، خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الأندية بمختلف درجاتها.

وأكد الاتحاد التونسي لكرة القدم، في بيان رسمي، نشره مساء اليوم الاثنين الموافق 16-3-2020، تأجيل الدوريات المحلية في البلاد إلى أجل غير مُسمى، بالاضافة إلى تأجيل مباريات كأس تونس التي لعبت مبارياته مطلع هذا الأسبوع.

بيان الاتحاد التونسي لكرة القدم

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن أسباب تأجيل جميع المسابقات المحلية في بيان من ثلاث فقرات، نشره عبر الموقع الرسمي للاتحاد، وتناولته معظم الصحف التونسية فور نشره.

وقال الاتحاد “بالتنسيق مع وزارة شؤون الشباب والرياضة، تقرر بصفة رسمية تأجيل كل مباريات كرة القدم إلى موعد لاحق سيتم إعلانه في إبانه من قبل مؤسسات الدولة”.

وأضاف “نشير في السياق ذاته إلى أن حضور الجمهور من عدمه في مباريات كرة القدم في مسابقتي البطولة والكأس في الظرف الأخير الذي عاشته تونس، والمتعلق بفيروس كورونا، يرجع بالنظر أساسًا إلى هياكل الدولة ومؤسساتها التي بحوزتها كل المعطيات المحينة ذات الصلة بالموضوع”.

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وختم البيان “سعت الجامعة (الاتحاد التونسي لكرة القدم) منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع كافة هياكل الدولة ومؤسساتها، لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب بما يتلاءم مع الوضع العام والمصلحة العليا للبلاد”.

الترجي في القمة

يحتل فريق العاصمة تونس “الترجي” المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التونسي للمحترفين برصيد 44 نقطة بفارق 10 نقاط واضحة عن الصفاقسي الثاني.

ويتنافس كل مَن الاتحاد المنستيري والنادي الأفريقي والملعب والنجم الساحلي على احتلال المركز الثالث في جدول الترتيب العام.

ويحتل الاتحاد المنستيري المركز الثالث برصيد 31 نقطة، متفوقًا على النادي الأفريقي والملعب بأربع نقاط، كما يتقدم بخمس نقاط على النجم الساحلي سادس جدول الترتيب.