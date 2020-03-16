"رونالدو" ورقة يوفنتوس الذهبية لإحباط خطة برشلونة



كشف تقرير صحفي أن نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو ربما يُوجه ضربة قوية لخطة برشلونة في "الميركاتو" الصيفي.



ويرغب النادي الكتالوني بقوة في ضم لاعب ألماني موهب، إلا أن رونالدو قد يرجح كفة "السيدة العجوز".. فكيف ذلك؟



منذ بزوغ نجمه في عالم الساحرة المستديرة، وأعين الفرق الأوروبية الكبيرة تراقب عن كثب نجم فريق لاييبزيج الألماني تيمو فيرنر، الذي يتوقع أن يخوض قريبا تجربة كروية جديدة، وينتقل إلى البريميرليج أو الليجا.



وتأتي أندية ليفربول ريال مدريد وبرشلونة على رأس الأندية المُهتمة بخدمات الهداف الألماني الشاب، إذ تحتاج هذه الأندية إلى لاعب من طينة تيمو فيرنر، من أجل مساعدتها على مواصلة حصد الألقاب محليا وقاريا.



بيد أن الفوز بخدمات فيرنر لن يكون بالأمر الهين، فقد ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن فريق يوفنتوس دخل بدوره على الخط، حيث يرى "البيانكونيري" أن النجم الألماني سيكون شراكة قوية مع نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو.



وأوضح نفس المصدر أن يوفنتوس، مصمم للغاية على ضم فيرنر نهاية الموسم الحاليا، مُضيفا أن دخول "السيدة العجوز" على الخط قد يُفسد مخططات برشلونة، الذي يرغب بقوة في ضم اللاعب، لاسيما مع تقدم العمر بمهاجم الفريق الأول لويس سواريز.



ولفت المصدر إلى أن يوفنتوس، يرغب في تمديد عقد كريستيانو رونالدو لأطول فترة ممكنة، مضيفا أن الفريق بحاجة إلى مهاجم شاب يستطيع اللعب بجوار أحسن لاعب في العالم 5 مرات.



وأردف أن إدارة الفريق الإيطالي، استقرت على اسم تيمو فيرنر ليلعب مع رونالدو.



ويأمل العملاق الإيطالي في أن تنجح ورقة اللعب بجوار كريستيانو رونالدو في إقناع تيمو فيرنر بالانتقال إلى "السيدة العجوز" في "الميركاتو" الصيفي.



يشار إلى أن تيمو فيرنر سجل مع فريقه لاييبزيج 27 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم.



المصدر: موقع كورة