رياضة | مواعيد مباريات ليفربول في حالة عودة الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات ليفربول في حالة عودة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعليق النشاط الرياضي لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا في الفترة الحالية وتهديده لاستكمال مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويعد فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب بين صفوف محمد صلاح المحترف المصري الدولي قاب قوسين أو أدني من التتويج بلقب البريميرليج هذا الموسم.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات ليفربول في حالة عودة الدوري الإنجليزي.

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ويستكمل ليفربول مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي يوم 5 أبريل القادم بمواجهة مانشستر سيتي ضمن المسابقة، ثم يخوض الريدز مباراة أخرى يوم 12 من نفس الشهر أمام أستون فيلا.

ويخوض ليفربول مباراة يوم 20 أبريل مباراة أخري أمام فريق برايتون ضمن مسابقة الدوري الإنجليزي.

ثم يخوض فريق الريدز مباراة جديدة أمام فريق بيرنلي يوم 25 في نفس الشهر ، ويخوض ليفربول مواجهة قوية أمام نظيره أرسنال يوم 2 مايو المقبل.

ويستكمل فريق ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة قوية أمام تشيلسي يوم 9 مايو المقبل ، ثم مباراة نيوكاسل يونايتد يوم 17 مايو المقبل، وتم تأجيل مباراتين لفريق ليفربول أمام كريستال بالاس وإيفرتون.