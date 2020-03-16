رياضة | باريس سان جيرمان يزف نبأ سار لبرشلونة بشأن نيمار

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رغبة برشلونة في ضم نيمار
وأظهر نادي برشلونة رغبة كبيرة في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة نظرا لحاجة الفريق له.
باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار عن الفريق
وأكدت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أكد أن نيمار متاح لمن يرغب في ضمه في الصيف القادم ولكن بشرط تقديم عرض مناسب لضمه.
وكشفت التقارير أن نادي باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على مبلغ 168 مليون يورو من أي نادي يرغب في ضم نيمار في نهاية الموسم الجاري.
مشاركات نيمار مع نادي باريس سان جيرمان هذا الموسم
وقد شارك نيمار دا سيلفا في 22 مباراة حتى الآن مع نادي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 18 هدف وصنع 6 أهداف آخربن.