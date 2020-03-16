رياضة | تفاصيل وفاة أول مدرب في إسبانيا بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل وفاة أول مدرب في إسبانيا بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض المدرب الشاب فرانشيسكو جارسيا المدرب الذي يعمل في نادي أتليتكو بورتادا ألتا للوفاة اليوم الاثنين، وذلك بعد انتشار التقارير بأن سبب وفاته فيروس كورونا.

وأثار هذا السبب الكثير من الذعر داخل الرياضيين، وحرص نادي أتليتكو على نشر بيانا مؤثرا قد أوضح فيه أن صاحب الـ21 عام قد فارق الحياة بعد إصابته بهذا الفيروس بأيام قليلة.

وكان يعاني فرانشيسكو من مرض سرطان الدم مما قد زاد عليه الإرهاق والتعب في الأيام الأخيرة.

وجاء بيان نادي أتليتكو كالتالي :-

"الآن ماذا نفعل بدونك يا فرانشيسكو ؟، لقد كنت دائماً معنا أوقات الضرورة"، مرسلاً تعازيه إلى عائلة فرانشيسكو والأصدقاء".