رياضة | "فيدال" كلمة السر في تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فيدال" كلمة السر في تعاقد برشلونة مع لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق برشلونة الإسباني في التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في بداية الموسم.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "السبورت"، إن اللاعب التشيلي ارتورو فيدال لاعب خط وسط البارسا يمكن أن يدخل في عملية لاوتارو مارتينيز.

وأبدى انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اصراره على التوقيع مع التشيلي، حيث ستكون قيمة فيدال في العملية بحوالي 20 أو 25 مليون يورو.

ولن يمثل رحيل فيدال مشكلة لـ برشلونة لأنهم سيعطي الفرصة لـ كولادو وبويج أو عودة ألينيا، ولا يستبعد التوقيع مع لاعب وسط دفاعي مثل كيتا.