رياضة | عبدالله جمعة: اتظلمت في المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله جمعة: اتظلمت في المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالله جمعة لاعب فريق الزمالك أنه تعرض للظلم من جانب الجهاز الفني السابق للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.

وأوضح جمعة في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه كان يتوقع انضمامه في بطولة أمم افريقيا الأخيرة والحصول على فرصته، مشيرًا إلى أنه لم يصدق أنه خارج قائمة الفراعنة بعد إعلان القائمة.

وأشار إلى أنه لم يفقد الأمل أو ييأس على الإطلاق ولكن وضع هدف رئيسي أمامه وهو الحصول على فرصته بعدها وإثبات نفسه.

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وشدد جمعة على أنه انضم مع حسام البدري لأول مرة بعد الأداء المميز الذي قدمه.

وواصل "علاقتي رائعة بمحمد عبد الشافي وهو نموذج وقدوة لكل اللاعبين، هادىء دائمًا وملتزم تمامًا".



وعن طارق حامد، قال "يلهب حماس جميع اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ويتعامل مع اللاعبين بشكل خاص من الناحية المعنوية".