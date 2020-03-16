رياضة | نجم مانشسر يونايتد يقترب من الانضمام إلى مدريد في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم مانشسر يونايتد يقترب من الانضمام إلى مدريد في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب عملاق مدينة مدريد من التعاقد مع واحد من نجوم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أتلتيكو مدريد يستهدف ضم سانشيز



وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي أتلتيكو مدريد يستهدف التعاقد مع التشيلي ألكسيس سانشيز مهاجم نادي مانشستر يونايتد والمعار لصفوف نادي إنتر ميلان.

وأشارت التقارير إلى أن نادي أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع سانشيز في الصيف لأن النادي يرى أنه البديل المناسبب للإسباني دييجو كوستا مهاجم الفريق الذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الجاري.

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موقف إنتر ميلان من شراء سانشيز



وانضم ألكسيس سانشيز إلى نادي إنتر ميلان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري قادما من صفوف نادي مانشستر يونايتد.

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإيطالية فإن نادي إنتر ميلان قرر عدم شراء عقد سانشيز بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته بأمر من أنطونيو كونتي مدرب الفريق الذي يرى أن النادي لم يستفد من اللاعب.

مشاركات سانشيز مع نادي إنتر ميلان هذا الموسم



وقد شارك ألكسيس سانشيز في 15 مباراة حتى الآن مع نادي إنتر ميلان خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدف أخر.