رياضة | ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى جاريث بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى جاريث بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لتوجيه ضربة قوية إلى الويلزي جاريث بيل نجم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد قرر التخلص من بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وبيعه إلى النادي الذي سيقدم عرض مناسب لضمه.

وكشفت التقارير أن نادي ريال مدريد وضع التخلص من بيل في الصيف كهدف أساسي له الفترة القادمة.

Advertisements

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن نادي ريال مدريد يريد التخلص من جاريث بيل في الصيف بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها وعدم إستفادة الفريق منه.

ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع بيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في حالة رحيله عن ريال مدريد أبرزها نادي توتنهام وإنتر ميلان وبعض أندية الدوري الصيني.

وقد شارك جاريث بيل في ١٩ مباراة فقط حتى الآن مع نادي ريال مدريد خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدفين وصنع هدفين آخرين.