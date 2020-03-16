انت الان تتابع في زمن كورونا..زوجة فيرمينيو توجه له رسالة رومانسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تلقى فيرمينيو رسالة تضامنية من زوجته في زمن كورونا.

فيما يواصل فيروس كورونا انتشاره السريع في مختلف أرجاء العالم، وجهت لارييسا فيرمينيو رسالة رومانسية إلى زوجها روبيرتو فيرمينيو مهاجم ليفربول. فماذا قالت بالضبط؟

منذ أسابيع، يعيش العالم فترة عصيبة للغاية بسبب فيروس "كورونا"، والذي يُواصل انتشاره السريع في مختلف أرجاء العالم، مُخلفاً عدداً كبيراً من الوفيات. وأثر هذا الفيروس بشكل كبير على عالم كرة القدم، فقد تم تقريباً توقيف كل الدوريات الكروية، بهدف الحد من انتشار "كورونا".

وسجلت إصابة بعض اللاعبين والمدربين بالفيروس على غرار إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا وألمانيا وغيرها. وأمام ازدياد المخاوف من هذا الفيروس المخيف، تنوعت أشكال التعبير عن التضامن لمواجهته، مع متمنيات كبيرة بالقضاء عليه في أقرب وقت ممكن، وعودة الحياة إلى سابق عهدها.

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وفي هذا الصدد، أرسلت لارييسا فيرمينيو رسالة رومانسية إلى زوجها روبيرتو فيرمينيو في زمن كورونا. ونشرت لارييسا في حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة لها برفقة زوجها روبيرتو أمام البحر. وعلقت لارييسا على الصورة قائلة "أنت جزء مني".

وحظيت صورة لارييسا فيرمينيو بتفاعل كبير، فقد استحسن الكثير من المعلقين كلمات لارييسا فيرمينيو الرومانسية في هذه الفترة العصيبة، وطلبوا منها في نفس الآن أن تعتني بمهاجم ليفربول الأول.

من جانبه، عبر عن فيرمينيو عن قلقه من فيروسه كورونا، وكتب على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" قائلاً "نحن في وسط وباء ويجب أن نكون حذرين"، وأضاف: "أتمنى أن يقوم كل واحد منا بدوره! فليباركنا الله ويحفظنا جميعا!".