دي خيا يقترب من مغادرة مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن اقتراب رحيل حارس مرمى ​مانشستر يونايتد​ ​دي خيا​ عن صفوف الفريق الموسم المقبل. وبحسب صحيفة ميرور الانكليزية فان دي خيا يعد من ابرز اللاعبين المتوقع رحيلهم عن الشياطين الحمر.



واشارة الصحيفة الى انه من المتوقع ان يجدد نادي ​ريال مدريد​ الاسباني رغبته في ضم دي خيا الصيف المقبل.

ومن المتوقع ان يساهم التراجع الذي يشهده مستوى دي خيا الى تسريع خروجه من الفريق خصوصا وان النادي الانكليزي يتطلع الى استعادة خدمات حارس المرمى هندرسون المعار الى شيفيلد.