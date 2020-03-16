مدافع اياكس الهولندي قريب من بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تواجد مدافع نادي ​اياكس​ الهولندي سيرجينو داست في مدرجات ملعب اليانز ارينا معقل ​بايرن ميونيخ​ بطل المانيا لمتابعة اللقاء امام هوفنهايم في بطولة الكأس. هذا التواجد بعث العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب.



وقال داست عن هذا التواجد: "ذهبت لأن أقاربي يتواجدون هناك".

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وأضاف: "لا اخفي انني فكرت ما إذا كان بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدماتي فأردت أن أعرف القليل عن النادي والأجواء هناك".

وأنهى حديثه بالقول: "لم أكن هناك بدعوة من بايرن ميونيخ كما أشيع".

يذكر ان اياكس لا يمانع بيع اللاعب اذا ما وصله عرض بقيمة 26 مليون يورو.