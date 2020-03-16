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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع اياكس الهولندي قريب من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020
تواجد مدافع نادي اياكس الهولندي سيرجينو داست في مدرجات ملعب اليانز ارينا معقل بايرن ميونيخ بطل المانيا لمتابعة اللقاء امام هوفنهايم في بطولة الكأس. هذا التواجد بعث العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب.
وقال داست عن هذا التواجد: "ذهبت لأن أقاربي يتواجدون هناك".
وأضاف: "لا اخفي انني فكرت ما إذا كان بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدماتي فأردت أن أعرف القليل عن النادي والأجواء هناك".
وأنهى حديثه بالقول: "لم أكن هناك بدعوة من بايرن ميونيخ كما أشيع".
يذكر ان اياكس لا يمانع بيع اللاعب اذا ما وصله عرض بقيمة 26 مليون يورو.
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