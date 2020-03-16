اخبار الرياضه

مدافع اياكس الهولندي قريب من بايرن ميونيخ

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدافع اياكس الهولندي قريب من بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 مارس 2020

تواجد مدافع نادي ​اياكس​ الهولندي سيرجينو داست في مدرجات ملعب اليانز ارينا معقل ​بايرن ميونيخ​ بطل المانيا لمتابعة اللقاء امام هوفنهايم في بطولة الكأس. هذا التواجد بعث العديد من التساؤلات حول مستقبل اللاعب.

وقال داست عن هذا التواجد: "ذهبت لأن أقاربي يتواجدون هناك".

Advertisements

وأضاف: "لا اخفي انني فكرت ما إذا كان بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدماتي فأردت أن أعرف القليل عن النادي والأجواء هناك".

وأنهى حديثه بالقول: "لم أكن هناك بدعوة من بايرن ميونيخ كما أشيع".

يذكر ان اياكس لا يمانع بيع اللاعب اذا ما وصله عرض بقيمة 26 مليون يورو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدافع اياكس الهولندي قريب من بايرن ميونيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا