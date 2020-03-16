شكرا لقرائتكم "تذكرتي" تعلن عن امكانية استرداد عملائها لقيمة التذاكر بعد تعليق الحفلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلن شركة تذكرتي عن امكانية استرداد عملائها الكرام لقيمة التذاكر بعد تعليق الحفلات، وذلك بناءا على قرار مجلس الوزراء.

وتؤكد شركة تذكرتي ان استرداد قيمة التذاكر للعملاء الذين قاموا بالدفع الكاش سيكون من خلال قسيمة ستصل على ارقام هواتفهم، يستطيعوا استبدالها بأموالهم من خلال اي ماكينة فوري، ، اما بالنسبة للعملاء الذين سددوا بالبطاقة الائتمانية سيتم رد المبلغ خلال 14 يوما على حساباتهم.

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وأعلنت شركة تذكرتي فى وقت سابق، تعليق كل حفلاتها وانشطتها المختلفة لحين اشعار أخر، وذلك استجابة لقرار رئيس الوزراء.

وتؤكد شركة تذكرتي انه تم الغاء كافة الحفلات في الفترة المقبلة، ولحين اشعار أخر.

وكان مجلس الوزراء قد قرر تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، كما اتخذت الدولة المصرية قرارا بتعليق المدارس والجامعات والأنشطة الرياضية لمدة اسبوعين.