شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يكشف كواليس "مقلب" عصير الجزر مع أبو جبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك، عن كواليس مقلب بينه ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، وقت أن كان الثنائى معا فى إنبى، وذلك من خلال قناة نادى الزمالك.

وقال عبد الله جمعة إن محمد أبو جبل بمثابة شقيقه الأكبر، وإنهما لعبا معا فى إنبى فى أحد المواسم الماضية، كما كشف ظهير الزمالك عن واقعة طريفة بينه وبين أبو جبل عندما قال: "أبو جبل أطول منى من زمان وأنا كنت أقصر من دلوقتى، وكنا فى إنبى سألته هو أنت طولت إزاى يا كابتن؟، رد أبو جبل وقال بشرب عصير جزر كتير"، وأضاف جمعة: "توجهت بسذاجة للمنزل وطلبت من والدتى إعداد كميات كبيرة من عصير الجزر عشان أطول".

وتحدث عبد الله جمعة عن علاقته بطارق حامد، قائد فريق الزمالك، وقال إن الأخير يتعامل معه وكأنه والده ودائمًا ما يعطيه الحافز والدافع لتقديم الأفضل داخل الملعب، موضحًا أن طارق حامد يمتلك روحًا عالية وشخصية القائد.. وأضاف ضاحكًا: "نقضى أوقاتا سعيدة مع بعضنا كلاعبين.. وهناك لعبة على الإنترنت نلعبها عبر التليفون وطارق حامد هو أحرف واحد فينا وبنقوله أنت حرامى".

وعن علاقته بمحمد عبد الشافى، ظهير أيسر الزمالك صاحب الخبرات الكبيرة، قال إن عبد الشافى لا يتحدث كثيرًا ويركز فى كرة القدم فقط، موضحًا أنه علاقته به جيدة للغاية ودائما ما يعمل على تحسين مستواه والبحث عن معالجة أى شىء ينقصه.