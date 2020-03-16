شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطهر مجمع الإسكواش ضمن الخطة الشاملة لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الخطة الشاملة لتطهير نادي سموحة، قام عمال النادي بحملة تطهير لمنشآت النادي السكندري، من بينها مُجمع الإسكواش، وذلك في ظل توقف النشاط الرياضي بقرار من رئاسة الوزراء كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا العالمي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي سموحة فيديو على تويتر خلال عملية التطهير وعلقت: تطهير وتعقيم مجمع الإسكواش بالنادي في إطار الحملة الشاملة بجميع مباني النادي خلال الفترة الحالية.

من جانبه ألغى حمادة صدقى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة المباراة الودية التى كان ينوى عقدها أمام سبورتنج لتجهيز اللاعبين لعودة النشاط إلا أن الخطاب الرسمى الذى وصل للنادى حسم الجدل بعدم السماح بإقامه أى مباريات ودية خلال فترة تعليق النشاط والمقرر لها أسبوعين.

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ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، وتوج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة، كما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وتوج على فرج ونوران ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب، كما حصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه بعد التتويج ببطولتى مصر الدولية وتشانل فاز، كما حصدت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى، كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، وأخيراً توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.