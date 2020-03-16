شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: طلبت تسديد ركلة الجزاء الحاسمة أمام الأهلى.. وحسام حسن أفضل مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، إنه طلب تسديد ركلة الجزاء الحاسمة فى مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك الأخيرة التى أقيمت مؤخرًا بالإمارات، معلقًا: "طلبت من زملائي تسديد الركلة الحاسمة بغض النظر عن الترتيب رغم هتافات جمهور الأهلى ضدى".

وأوضح فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه أثناء توجهه لتسديد ركلة الجزاء الأخيرة هتفت ضده بشدة جماهير الأهلى، ولكنه تجاهل الهتافات والشتائم بشكل تام واستطاع أن يسعد جماهير الزمالك ويسدد الركلة الأخيرة بنجاح وبعدها رفع كأس السوبر.

ورد جمعة على استفزازه لجمهور الأهلى بعبارة "اضرب يا بدرى" فى إشارة لأنيس البدرى لاعب الترجى التونسى الذى هز شباك الأحمر فى نهائى دورى الأبطال، وقال: "لم أقصد الإساءة لجماهير الأهلى ولكنها كانت رد فعل عندما وقعنا فى مواجهة الترجى فى البطولة وقال البعض إن يابخت الترجى، لذا قولت لزميلى حازم إمام أضرب يا حازم اضرب يا بدرى، ولم أقصد أن أسيء لجمهور الأهلى مطلقًا ولكنهم فهموا خطأ وتعمدوا الهجوم علىّ".

Advertisements

وكشف لاعب الزمالك عن أن حسام حسام أفضل مدرب تعامل معه، كما أنه يشجع فريق برشلونة الإسبانى.

كان اتحاد الكرة قرر تعليق الدورى لمدة 15 يوما بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية ف مصر، وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات).

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.