شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الغني يعلن خطوبته عبر قناة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن خطوبته أمس، وذلك عبر مداخلة هاتفية مع برنامج أخبارنا بقناة نادي الزمالك تقديم الإعلامية فرح علي.

وقال محمد عبد الغني إنه اتخذ خطوة الخطوبة مؤخرًا استغلالاً لفترة التوقف ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بحفل الخطوبة الذي كان عائليًا.

من ناحية أخرى أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، أنه كان حزينًا للغاية بعد قرار عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطنى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

قال جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه شعر بالظلم بعدما أعلنت القائمة وخلت من اسمه، مضيفًا أن عزاءه الوحيد مطالبة كل الجماهير المصرية بضمى للمنتخب وأننى أستحق ذلك.

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تابع أنه تمنى لزملائه التوفيق بعد إعلان القائمة، وكان يساند المنتخب رغم تجاهله من قبل أجيرى المدير الفنى، مشيدًا بحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب حاليًا والذى تحدث معه وضمه فى أول معسكر كمكافأة على مستواه المميز مع الزمالك.

وتحدث عبد الله جمعة عن علاقته بطارق حامد قائد الفريق، وقال إن الأخير يتعامل معه وكأنه والده ودائمًا ما يعطيه الحافز والدافع لتقديم الأفضل داخل الملعب، موضحًا أن طارق حامد يمتلك روحًا عالية وشخصية القائد.. وأضاف ضاحكًا:" نقضى أوقاتا سعيدة مع بعضنا كلاعبين.. وهناك لعبة على الانترنت نلعبها عبر التليفون وطارق حامد هو أحرف واحد فينا وبنقوله أنت حرامى".

وعن علاقته بمحمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك وصاحب الخبرات الكبيرة، قال إن عبد الشافى لا يتحدث كثيرًا ويركز فى كرة القدم فقط، موضحًا أنه علاقته به جيدة للغاية ودائما ما يعمل على تحسين مستواه والبحث عن معالجة أى شىء ينقصه.