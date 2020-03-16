شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: صالح أخويا هيلعب فى الزمالك إن شاء الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، إن شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى قصر فى حق نفسه كثيرًا، ولكنه سيعود قريبًا أفضل مما كان.

وأضاف فى تصريحات لقناة الزمالك، أن صالح جمعة قدم مستويات جيدة مع الأهلى عندما شارك وأحرز العديد من الأهداف، ولكنه يحتاج حاليًا إلى مدرب يحتويه ويستطيع أن يساعده على العودة لمستواه المعروف.

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وكشف ظهير أيسر الزمالك عن أن شقيقه لن يستمر كثيرًا على هذا الوضع فى الأهلى، معلقًا: "صالح هيلعب فى الزمالك إن شاء الله".

كان اتحاد الكرة قرر تعليق الدورى لمدة 15 يوما بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية ف مصر، وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2) الزام الهيئات الرياضية (الأندية / مراكز شباب) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل أفراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات).

4) التوصية بعد الملامسة أو المصافحة بين اللاعبين والحكام وأفراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) تعليق كل المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين إشعار آخر.

6) تعليق كل المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والأكاديميات المسجلة بالاتحاد أو الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورًا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.