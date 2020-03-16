شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة: أجيرى ظلمنى فى المنتخب.. وطارق حامد "حرامى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، أنه كان حزينًا للغاية بعد قرار عدم ضمه لقائمة المنتخب الوطنى لبطولة أمم افريقيا 2019 التى أقيمت فى مصر فى يونيو ويوليو الماضيين.

قال جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، إنه شعر بالظلم بعدما أعلنت القائمة وخلت من اسمه، مضيفًا أن عزاءه الوحيد مطالبة كل الجماهير المصرية بضمى للمنتخب وأننى أستحق ذلك.

تابع أنه تمنى لزملائه التوفيق بعد إعلان القائمة، وكان يساند المنتخب رغم تجاهله من قبل أجيرى المدير الفنى، مشيدًا بحسام البدرى المدير الفنى للمنتخب حاليًا والذى تحدث معه وضمه فى أول معسكر كمكافأة على مستواه المميز مع الزمالك.

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وتحدث عبد الله جمعة عن علاقته بطارق حامد قائد الفريق، وقال إن الأخير يتعامل معه وكأنه والده ودائمًا ما يعطيه الحافز والدافع لتقديم الأفضل داخل الملعب، موضحًا أن طارق حامد يمتلك روحًا عالية وشخصية القائد.. وأضاف ضاحكًا:" نقضى أوقاتا سعيدة مع بعضنا كلاعبين.. وهناك لعبة على الانترنت نلعبها عبر التليفون وطارق حامد هو أحرف واحد فينا وبنقوله أنت حرامى".

وعن علاقته بمحمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك وصاحب الخبرات الكبيرة، قال إن عبد الشافى لا يتحدث كثيرًا ويركز فى كرة القدم فقط، موضحًا أنه علاقته به جيدة للغاية ودائما ما يعمل على تحسين مستواه والبحث عن معالجة أى شىء ينقصه.

كان اتحاد الكرة قرر تعليق الدورى لمدة 15 يوما بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية ف مصر، وأعلنت اللجنة الطبية باتحاد الكرة مجموعة تعليمات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، جاءت كالتالي:

1) اتباع كافة التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

2) الزام الهيئات الرياضية ( الأندية / مراكز شباب ) التابعة للاتحاد والمنتخبات القومية وفروع الاتحاد باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1) تطهير غرف خلع ملابس اللاعبين والحكام وغرف الاجتماعات والمؤتمرات قبل موعد المباريات والمنافسات الرياضية باستخدام المطهرات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية .

2) توفير حقيبة عناية شخصية لكل لاعب وكل افراد الأجهزة الفنيه والإدارية تحتوى على (هاند جيل مطهر ـــ مناديل مبللة مطهرة

صابونة خاصة ) للاستخدام الشخصى لكل فرد.

3) توفير وتعميم البروشورات والمطويات الخاصة بالتوعية من فيروس كروونا والمعتمدة من وزارة الصحة ( مرفق المطويات).

4) التوصية بعد الملامسة او المصافحة بين اللاعبين والحكام وافراد الأجهزة الفنية والإدارية قبل وبعد المباريات وعند الاحتفال بتسجيل الأهداف.

5) نعليق كافة المؤتمرات والتجمعات للفرق واستمرار عدم دخول الجماهير للمباريات لحين اشعار اخر .

6) تعليق كافة المهرجانات الرياضية الخاصة بالبراعم والاكاديميات المسجلة بالاتحاد او الفروع وإبلاغ جميع فروع الاتحاد بذلك فورا لحين إشعار آخر.

7) تكليف منسق طبى من اللجنة الطبية بالاتحاد لمتابعة تنفيذ كل الإجراءات الوقائية قبل وبعد المباريات الرسمية التي يتم تنظيمها من خلال لجنة المسابقات بالاتحاد.