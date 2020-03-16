شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقي: مستمر مع المصري حتى نهاية عقدى 2021 ولم أوقع لأى نادٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد كريم العراقي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى المصري أن عقده مع القلعة الخضراء مستمر حتى نهاية موسم 2022/2021 .

وأضاف العراقى أنه لا صحة مطلقًا على الإطلاق لتوقيعه لأي من الأندية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن النادي المصري تلقى بالفعل عددًا من العروض الرسمية لضمه عقب نجاحه مع المنتخب الأولمبي في التأهل لأولمبياد طوكيو المقبلة عقب الفوز ببطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عامًا إلا أن تلك العروض لم تلقى القبول الكافي لدى إدارة المصري.

وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة خمسة عشر يومًا كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” ، قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي .

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كما شمل القرار غلق فرع النادي المصري (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه وذلك لمدة خمسة عشر يوما بداية من غدا الأحد الموافق الخامس عشر من مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبناءنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه.

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة .