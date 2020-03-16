شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعه: فضلت الزمالك على الأهلى.. وصالح أخويا قالى "اخترت الصح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك، أنه وقع للزمالك قبل انتهاء إعارته فى المصرى بأسبوعين، بعدما تلقى مفاوضات من القلعة البيضاء عن طريق أحمد مرتضى منصور.

وأوضح جمعة فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه تلقى مفاوضات من الأهلى قبل التوقيع للزمالك، لكنه قال لمسئولى الأحمر "كلمتى واحدة وسألعب للزمالك، وهو ما حدث بالفعل".

تابع ظهير أيسر الزمالك أن شقيقه صالح جمعة لاعب الأهلى حاليا أكد له أنه اختار القرار الصحيح بعدما فضل الزمالك على الأهلى وتمسك بالتوقيع له.