شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحذر اللاعبين من 3 أمور فى توقف النشاط بسبب "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.

جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة اتباع لاعبى الزمالك لكل التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدًا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبًا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.

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كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.

وقرر مجلس الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، غلق مقر النادى لمدة أسبوع، على أن يصرف لاعبو الزمالك مستحقات العقود والمكافآت الخاصة بهم يوم الأحد المقبل، جاء ذلك بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بتعليق النشاط الرياضى فى مصر لمدة 15 يومًا، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.