الزمالك يحذر اللاعبين من 3 أمور فى توقف النشاط بسبب "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفرنسي كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، لاعبي الفريق من عدة الأمور خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى المصرى التى تمتد إلى 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس كورونا.
جاءت بداية تحذيرات كارتيرون بضرورة اتباع لاعبى الزمالك لكل التعليمات الطبية الصادرة لهم من جانب محمد أسامة طبيب الفريق بشأن تجنب فيروس كورونا والمحافظة على صحتهم جيدًا إلى جانب ضرورة ممارسة التدريبات الرياضية فى المنزل لتجنب زيادة أوزانهم خلال فترة الراحة مطالبًا اللاعبين بضرورة خوض تدريبات بدنية.
كما طالب كارتيرون، لاعبى الزمالك، بضرورة استغلال الفترة الحالية للعودة بصورة أفضل حيث يراها متنفس لهم من أجل الابتعاد عن الضغوطات التى شهدتها الفترة الماضية من منافسات متتالية فى مختلف البطولات للعودة بأفضل صورة عقب استئناف النشاط، بعدما قام مجلس النادى الأبيض بإغلاق مقره من أجل العمل على تعقيمه بأفضل صورة فى بداية الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على صحة الأعضاء من فيروس كورونا.
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