شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار الصين يحسم استضافة مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس اتحاد كمال الأجسام برئاسة عادل فهيم التقدم بطلب لاستضافة بطولة العالم المقرر إقامتها نوفمبر المقبل ومن المقرر أن يتم التقدم بطلب استضافة البطولة حال تقدم الصين باعتذار رسمي عن استضافتها.

وكشف أحمد الشامي نائب رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، عن أن زيارة رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بحضور الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري لكمال الأجسام، ورئيس الاتحاديين العربي والأفريقي، ونائب رئيس الاتحاد الدولي شهدت التطرق للعديد من الأمور أهمها الحديث عن إمكانية استضافة مصر لبطولة العالم لكمال الأجسام المقرر لها نوفمبر المقبل شريطة تقديم الصين اعتذارًا رسميًا بعدم استضافتها على أن تكون تحت رعاية رئاسة الجمهورية ، وأن كل الإمكانيات سوف تسخر من أجل إنجاحها، وتكون لها ردود أفعال عالمية لنثبت للعالم أجمع أن مصر بلد الأمن والأمان.

وأوضح "الشامي" أنه في حالة تقديم الصين اعتذارًا سوف نكون على أهبة الاستعداد للتجهيز للحدث الدولي بالتعاون مع وزير الشباب والرياضة، والذي لا يدخر جهدًا في التعاون الصادق مع كل الاتحادات الرياضية.

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين الدكتور أشرف صبحي مع ضيف مصر الكبير الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

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كان اتحاد كمال الأجسام قد نظم خلال الأيام الماضية بطولة أحمد على الدولية والتى أقيمت باستاد القاهرة وشهدت مشاركة إعداد كبيرة من مختلف الفئات والأوزان.

ووضع الاتحاد الدولى لكمال الأجسام برئاسة رفائيل سانتونجا بطولة أحمد على الدولية، ضمن الأجندة الدولية على الموقع الرسمى للاتحاد.

وشهدت البطولة السماح لمجموعة من أبطال ذوي القدرات الخاصة في كمال الأجسام بعمل عرض خاص، ولكن بطابع المنافسة، وتم تكريمهم بشكل خاص من إدارة البطولة، والاتحاد الدولي لكمال الأجسام.